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بالفيديو مسؤول أمريكي: ايران تعتزم الانتقام من الولايات المتحدة داخل الاراضي العراقية

خاص السومرية

2021-01-04 | 06:54
المصدر:
السومرية
4,489 مشاهدة

مسؤول أمريكي: ايران تعتزم الانتقام من الولايات المتحدة داخل الاراضي العراقية من خلال توجيه ضربات لمنشآت ومفاصل منها السفارة في بغداد


أفادت وسائل اعلام نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع عزم ايران الانتقام من الولايات المتحدة الامريكية داخل الاراضي العراقية..وذلك بتوجيه ضربات للمنشأت والمفاصل التي يتواجد فيها الامريكيون ومنها السفارة في بغداد

نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع، فأن تقريرا للاستخبارات يشير إلى عزم إيران الانتقام من الولايات المتحدة لمقتل قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري قاسم سليماني..وأشار المسؤول في حديث لـ"فوكس نيوز ومجموعة صغيرة من الصحفيين، إلى أن آخر التقارير الاستخباراتية تضمن "المعلومات المقلقة أكثر" مما ورد في وقت سابق بهذا الصدد منذ اغتيال سليماني في الـ3 من كانون الثاني 2020.

وتابع المسؤول أن "هذه المعلومات هي التي دفعت بالقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية ) لإرسال حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن إلى المنطقة، إضافة إلى تحليق قاذفتين استراتيجيتين من نوع "بي 52".

وقال "نرى تخطيطا لهجمات دقيقة، وخصوصا في العراق، تتطلب مساعدة إيرانية لتنفيذها"، مضيفا أنه "من غير الواضح ما إذا كان ذلك بمثابة خطة طوارئ أم خطة يتم تفعيلها لأنه قد تمت الموافقة عليها، وهم يمضون قدما بإعداد جميع تفاصيلها وتنفيذها".ورجح أن الهجمات قد تستهدف المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وخاصة في العراق، ولم يستبعد هجوما على السفارة الأمريكية في بغداد "بشكل أو بآخر".وقال: "نرى حجما ملموسا من الأسلحة التقليدية من مختلف الأنواع التي كانت تعبر الحدود إلى العراق والخطر يبدو واقعيا للغاية".وأوضح أن الهجمات قد تنفذ بواسطة صواريخ بالستية قصيرة المدى أو صواريخ مجنحة أو طائرات مسيرة تشبه تلك المستخدمة في الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" السعودية العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أكبر هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في الفترة الأخيرة، حيث تم إطلاق 21 صاروخا على مقر السفارة يوم الـ 20 من كانون الاول

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