بالفيديو تقليص النفقات العامة بموازنة 2021 للتصويت عليها

تعكف اللجنة المالية البرلمانية على تثبيت كل الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها اعضاء مجلس النواب على قانون الموازنة العامة، من اجل تهيئتها للتصويت، الذي رجح البعض منهم حسمه خلال الاسبوع المقبل.بعد اتمام القراءة الثانية، تعكف اللجنة المالية البرلمانية على تدوين وتثبيت جميع المقترحات والملاحظات التي تقدم بها النواب وكتلهم السياسية، وبلورتها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، إذ يؤكد برلمانيون ان شكل الموازنة القادم يختلف كليا عما كانت عليه حين ارسلت من الحكومة.الاسبوع المقبل، بحسب نواب، من المؤمل ان يشهد جلسة خاصة للتصويت على قانون الموازنة وتمريره، بعد ادراج جميع تلك الملاحظات المطروحة.نواب اخرون توقعوا عدم تمرير الموازنة بالسهولة هذه، خاصة وانها لا تزال تحمل بين طياتها فقرات خلافية بين الكتل السياسية، التي ستطيل من مهمة التصويت عليها.