بالفيديو: أكثر من مليون ونصف عامل أجنبي في العراق... أيرحّلوا لخلق فرص عمل؟

وأشارت الى انها ناقشت موضوع الحدّ من العمالة الأجنبية، مع وزير العمل ، وممثلين عن وزارة الداخلية، مؤكدة ان ترحيل العمالة الأجنبية، يهيئ فرص عمل للعراقيين.وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، قد كشف في وقت سابق عن حملة مرتقبة لتقنين العمالة الاجنبية في المؤسسات الاهلية والحكومية. وقال الركابي إن "الوزارة نظمت حملات تقليل الايدي العاملة الاجنبية واستبدالها بالايدي العاملة المحلية" . وأشار الى، ان "هذه الخطوة تهدف الى تقليل البطالة وايجاد فرص عمل لفئة الشباب".ومع تفاقم الازمة الاقتصادية التي تزامنت مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، تزايدت معدلات البطالة بصورة كبيرة. وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، قد كشف أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30% من مجموع السكان. اي أن ثلث العراقيين فقراء.وقال مظهر محمد صالح، أن نسبة الفقر ارتفعت إلى نسبة 30 بالمئة بين أفراد الشعب ، مشيرا إلى أن من بين أولئك الفقراء، مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هنالك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم الى فئة الفقراء.وتشير هذه النسبة إلى ارتفاع كبير للغاية في أعداد الفقراء، فبحسب بيانات رسمية فإن نسبة الفقر في العراق لم تكن تتجاوز 15 في المئة في العام 2013، ووصلت إلى 22 في المئة في السنة التي تلتها.