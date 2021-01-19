بالفيديو: حملة لنقل اصحاب البسطات الى محال تجارية في كربلاء

حملة واسعة اطلقتها الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة لنقل اصحاب البسطات الى محال تجارية بدل انتشارهم في العشوائيات والارصفة ، فيما توالت مخاوف هذه الشريحة الفقيرة من عدم وجود البدائل وانقطاع مصدر رزقهم الوحيد.بعد أزدياد الأكشاك والمحال العشوائية المنتشرة على الارصفة والشوآرع العامـة في محافظة كربلاء المقدسة أطلقت الحكومة المحليه حملة واسعة لتطوير المحال التجارية من أجل القضاء على العشوائيات وأظهار المدينة بصورة حضارية.توفير الأراضي والمساحات من قبل الحكومة المحليه سوف تجذب المستثمرين لأنشاء محال تجارية منتظمة فضلاً عن توفير الأف فرص العمل للمواطنين.أنشاء المشاريع الأسثمارية وتفعيل القطاع الخاص سيسهمان بانعاش الأقتصاد في المحافظة فضلاً عن توفير الأف فرص العمل كما يقول مختصون.