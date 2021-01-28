بالفيديو: نواب يرجحون تمديد الفصل التشريعي الى 10 ايام جديدة

شارف تمديد مجلس النواب لفصله التشريعي، على الانتهاء، ولا تزال النقاشات على قانون الموازنة مستمرة، إذ يؤكد برلمانيون انها تحتاج الى عشرة ايام اخرى، وهو ما يعني تمديد الفصل التشريعي مرة اخرى.معوقات عديدة في طريق حسم الموازنة، خاصة اعتمادها على القروض، وهو ما يرفضه مجلس النواب، بحسب اعضائه، الذين شددوا ايضا على ضرورة وضع خطة ستراتيجية لتأمين رواتب الموظفين.في هذه الاثناء، تستمر اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية مع الجهات المعنية الاخرى، فيما يخص بنود الموازنة وتبويباتها، من اجل تقليل النفقات وتقليص العجز المالي الذي يوصف بالكبير.