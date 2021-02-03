بالفيديو: نواب يرفضون تمرير الموازنة... بنودها تتيح بيع أصول الدولة!

باب من اوسع ابواب الفساد... هكذا وصف برلمانيون مساعي اجازة بيع اصول الدولة المالية والبنى التحتية لشركاتها، من خلال تضمينها على شكل فقرات في موازنة العام الحالي. وهو الامر الذي يهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.وبشأن ما تسرب في الوقت الاخير من وثائق كشفت عن موافقة اولية لبيع محطتي كهرباء في البصرة الى شركة كار المملوكة بحسب التسريبات لمتنفذين في اقليم كردستان، خرجت وزارة الكهرباء وبررت على انه مجرد مقترح قيد الدراسة لا اكثر... لكن نواب يصفون هذا بالاسلوب الاستفزازي، وغير المقبول حتى وان كان مجرد مقترح.وبحسب بنود الموازنة المقدمة، فان المادة الثامنة والثلاثين تجيز خصخصة القطاعات الخدمية والثروة النفطية، والمادتين واحد واثنين واربعين تمنحان صلاحية بيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وكذلك المادة السابعة والاربعين تبيح بيع الاصول المالية للشركات العامة للدولة. لكن كتل سياسية تعهدت بعدم تمرير الموزانة قبل رفع هذه المواد منها.