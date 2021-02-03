بالفيديو: انقسام بالموقف الشعبي بشأن المشاركة الفاعلة بالانتخابات المرتقبة

ينقسم رأي الاوساط الشعبية بشأن المشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة، والتي حدد شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاجرائها، إذ يجد البعض في المشاركة الفاعلة ضرورة لتصحيح مسار سياسي لطالما جلب الضرر للمواطن.وبينما يشير البعض الى ضرورة المشاركة في الانتخابات، تتضح علامات اليأس والاحباط على محيا آخرين، لا يجدون في المشاركة سوى عملية عبثية لا تسهم في تغيير واقع مرير يعيشه المواطن المثقل بجملة مشكلات تنتظر الحلول.