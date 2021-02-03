بالفيديو: عدسة السومرية تتجول بدائرة شكاوى الداخلية… انجاز آلاف المعاملات يوميا!

بوقت قياسي يتم انجاز معاملات المراجعين لدائرة الشكاوى التابعة لوزارة الداخلية، حيث تحدثت جهات معنية بأن العمل بداخل المديرية يسير على قدم وساق وعلى مدار الساعة، لانجاز الالاف من المعاملات خلال يوم واحد.هذه الاجراءات التي تعمل بها المديرية نالت استحسان المراجعين الذين وصفوا القائمين عليها بشخصيات وطنية تعمل ليلا ونهارا وبشكل دوري لانجاز المعاملات.ومن مهام دائرة الشكاوى توجيه وإرشاد المواطنين بكيفية تقديم الشكاوى وتصنيفها وتحويلها الى الجهات المختصة، وإعداد سجل شامل بالبيانات والتواصل للتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لوضع حلول ملائمة لها.