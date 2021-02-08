تتابعون في النشرة المسائية... مالية البرلمان تحدد موعد إطلاق الترفيعات للموظفين

اكثر من خمسة وثمانين حزبا جديداً يسعى للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وتوقعات نيابية بعدم اجراء الاقتراع في موعده المقرر.

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بعد تسليمها الى الكاظمي .. مالية البرلمان ترجح تمرير مشروع قانون الموازنة نهاية الاسبوع الحالي , وتحدد موعد إطلاق الترفيعات للموظفين.



مقرب من الصدر يكشف عن مخطط للهجوم على بعض المقدسات في بغداد والمحافظات، ويؤكد: الاستهداف لا يخص المراقد الشيعية فقط.



الصحة تلوح باجراءات صارمة اذا استمر معدل الاصابات بالارتفاع، وبرلمانيون يحددون نهاية الشهر الحالي موعدا لوصول لقاح فايزر.

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