بالفيديو: إجراءات مخالفة للصحة والسلامة تبناها مصرف الرافدين بعد الغائه التحويل الالكتروني

اجراءات روتينية جديدة وضعها مصرف الرافدين ستثقل كاهل المواطنين المتقدمين على قروضه، بعد الغاء التحويل الالكتروني واعتماد المراجعة المباشرة داخل المصرف فضلاً عن رفع فوائد القروض الى مستوى عال، كانت ابرز المشكلات التي يعاني منها المقترضون.ويؤكد مستفيدون ان التقديم المباشر داخل المصرف سيسببُ مشاكلَ صحية كانتقال العدوى بسبب الطوابير الكبيرة والزخم على استلام القروض، وعدم قيام ادارة فروع المصرف بتوفير الاجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار وباء كورونا.