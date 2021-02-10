مراقبون: الانتخابات المبكرة ستحرم الكتل السياسية التي تتصدر المشهد من ترتيب صفقات (فيديو)

حتى بعد تأجيلها، تواجه الانتخابات التشريعية تحديات جديدة، تحول بدون إجراء استحقاق نزيه يطمح إليه الشارع العراقي، في ظل الصراع السياسي المحتدم ..ويسود اعتقاد داخل الأوساط السياسية بتخوف جدي من خسارة متوقعة للكتل والأحزاب المتنفذة في الانتخابات المقبلة، ما يرجح احتمالات بإلغائها والذهاب لإكمال الدورة التشريعية الرابعة لمجلس النواب التي تنتهي في أيلول 2022 .ومن غير المستبعد أن تلجأ الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأجيلها مرة أخرى لموعد لاحق .. الامر الذي قد يؤدي إلى إلغائها بضغوط من المحتجين المتوقع عودتهم لساحات الاعتصام للمطالبة بحل مجلس النواب لنفسه.