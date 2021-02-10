بالفيديو: قوات حرس الحدود تتسلم كاميرات حرارية من التحالف الدولي للقضاء على داعش

يؤرق ملف امن الشريط الحدودي مع سوريا مضاجع الجهات الامنية في البلاد، اذ تؤكد مصادر وجهات كثيرة ان الشريط الحدودي مع سوريا اصبح مرتعا لتواجد الارهابيين الدواعش رغم العمليات النوعية والدقيقة التي تشنها العمليات المشتركة، بكل صنوفها الامنية البرية والجوية.حيث ابدت لجنة الامن والدفاع النيابية تخوفها وقلقها من تنامي خطر داعش الارهابي، لا سيما عمليات التسلل التي تأتي عبر الجانب السوري والتشديد على القيادات الامنية على معالجة هذه الخروقات والتي تمس الامن الوطني الداخلي بصورة مباشرة .استجابة العمليات المشتركة لهذه المخاوف والهواجس جاء سريعا ودقيقا مثل العمليات الامنية الاخيرة، حيث اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن تجهيز التحالف الدولي قوات حرس الحدود بكاميرات رصد حراري لكشف تسللات الدواعش عبر الصحراء المشتركة والاماكن الوعرة بين العراق وسوريا.الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي اكد ان التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية في مجال التسليح ، وتجهيزه بالمعدات لبناء قدراته معلنا عن مباشرة عمليات تجهيز حرس الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال استطلاع العصابات الإرهابية .