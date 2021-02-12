بالفيديو: جولة على هذه المحافظات... برنامج زيارة بابا الفاتيكان الى العراق

وبحسب جدول الزيارة فان البابا سيتوجه السبت لمحافظة النجف الاشرف للقاء المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة في محافظة ذي قار؛ ويعود بعدها للاحتفال عصر السبت بالقداس الإلهي في كاتدرائيّة مار يوسف للكلدان في بغداد.اما يوم الأحد فمن المؤمل ان يتوجه من بغداد إلى أربيل للقاء عدد من الشخصيات الدينية والمدنية في كردستان العراق، ثم الى الموصل حيث سيزور حوش البيعة للصلاة عن راحة نفس ضحايا الحرب قبل أن ينتقل إلى كنيسة الطاهرة الكبرى في قره قوش ليتلوا صلاة التبشير الملائكي ويحتفل بعدها عصر الأحد بالقداس الإلهي في ملعب فرنسوا حريري. ويختتم زيارته بالعودة لمطار بغداد ومن بعدها لايطاليا عقب مراسم التوديع الرسمي .