بالفيديو: مجلس النواب يخلف بوعد مناقشة قانون الموازنة لأسباب مجهولة

مجلس النواب يخلف بوعد مناقشة قانون الموازنة بكل جلسة ومراقبون يصفون موازنة 2021 بالسياسية وليست مالية.عدم الايفاء بالوعد الذي الزمت رئاسة مجلس النواب نفسها به والمتمثل بادراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية بكل جلسة برلمانية لمناقشته اعتبره مراقبون تحايلا وعدم التزام بوعود ينتظرها الشارع لحظة بعد اخرى.موازنة سياسية وليست مالية هكذا وصفها خبراء بالشان السياسي.. اكدوا ان تمريرها لايعتمد على اكمال فقراتها انما ارضاء الكتل ابرزها الكردية التي لن تصوت الا بالحصول على زيادة بحصتها في الموازنة حسب قولهم.