سكرتير القائد العام يتحدث عن لقاح كورونا وجسر الجمهورية (فيديو)

وقال البياتي في تصريح "للسومرية نيوز" ان الكاظمي تابع رحلة الطائرة على مدار الساعة وتدخل شخصيا لايجاد الحلول لبعض المعرقلات التي حصلت مع الطائرة ومنها موافقات اجتياز اجواء بعض البلدان بغية ضمان وصول اللقاح باسرع وقت ممكن الى العراق لغرض توزيعه على الشرائح التي تحتاجه.وفي ما يتعلق بافتتاح جسر الجمهورية شبه المغلق بين البياتي ان الكاظمي امر برفع جميع الحواجز الكونكريتية من فوق الجسر وتابع ميدانيا اعمال الرفع للحفاظ على بنية الجسر من الاضرار التي تسببها الاحمال الثقيلة، ولفت الى ان الافتتاح يتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان الى العراق ولاظهارالعاصمة بغداد بافضل صورة امام الزائرين، وكذلك يهدف فتح الجسر ذهابا وايابا امام العجلات لتقليل الزحامات المرورية الخانقة التي تتعرض العاصمة.