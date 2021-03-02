بالفيديو: كيف احتفل العراق هذا العام بعيد المعلم؟

كأب يفتقد اولاده... هكذا صور احتفال المعلم بعيده، بلا احتفالات ولا فعاليات يمضي الاول من آذار إثر الظروف التي يمر بها البلد من جائحة كورونا وما فرض على المدارس من توقف للدوام الرسمي كاجراء وقائي لحماية الارواح. لكن رغم ذلك يبقى عطاء المعلم مستمراً من دون توقف .لكن الاطفال من طلبة المدارس لم يرضوا ان يتركوا المناسبة تمر مرور الكرام، إذ هنأوا معلميهم بطريقتهم الخاصة .