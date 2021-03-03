بالفيديو: تطعيم الكوادر الطبية والصحية بعد وصول الدفعة الاولى من اللقاح الصيني

الدفعة الأولى من اللقاح شملت الكوادر الطبية التي تتعرض يوميا لخطر الإصابة بالفايروس . فيما كشفت الوزارة عن وجود دفعات أخرى من بينها لقاح فايزر الذي ينتظر التصويت عليه داخل قبة البرلمان لغرض ادخاله للبلاد.اول عملية تطعيم كانت لأحد الأطباء والذي دعا بدوره بقية شرائح المجتمع لعدم التخوف من عملية التطعيم كون اللقاح حظي بموافقة عراقية وحتى دولية.وبحسب الوزارة فان اللقاحات ستوزع وفقا للكثافة السكانية، بما يخص بغداد وبقية المحافظات، خاصة وان عدد الجرعات التي ستأتي الى العراق بحوالي 19 مليون جرعة.التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.