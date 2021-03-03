بالفيديو: حوارات معمقة تخوضها الاحزاب قبل اشهر من الانتخابات... فهل من تفاهمات سياسية؟

ويبدو ان من يتابع حركة الاحزاب سيجد هناك تغييرات طفيفة ستنتج عن حواراتهم، ولعل التحالف الذي بدأ مبكرا في لملمة اوراقه هو التحالف بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي جمع ابرز واثقل موازين القوى (السنية )، وهو محاولة للخروج باكبر اجماع (سني) في الانتخابات المقبلة.الا ان هذا التحالف قد لا يحصل على اكثر من الحد المحدد للمحافظات السنية والتي قد يقضم عدد منها منافسون من المكون ذاته في تلك المحافظات .اما تحالف سائرون مهما كان المصطلح الجديد الذي سيدخل به الانتخابات المقبلة فلن يكون عدد مقاعدهم اكثر من العدد الحالي للمقاعد النيابية، والقول بان نظام الفائز الاول في قانون الانتخابات يرجح كفة التيار هو قول سابق لأوانه ، لكن قوة هذا التحالف تكمن في قواعده الثابتة وهو يحاول عقد تفاهمات مشتركة مع بقية الكتل لتقوية وجوده.اما تحالف عراقيون، فيبدو انه لا يزال في طور توسيع تفاهماته مع قوى خارج تحالفه وخصوصا مع الجانب الكردي بجناحيه الديمقراطي والاتحاد الوطني في محاولة لخلق تكتل ينافس كتلا اخرى كبيرة لن يخرج بجديد سوى المزيد من الانشقاقات الكردية-الكردية الطفيفة ، مع الحفاظ على التحالف الكردستاني بزعامة برزاني.وبالنسبة لتحالف الفتح الذي يكتفي حاليا بمراقبة المشهد السياسي ، ففرص بقائه موحدا امر صعب التحقق ، على الرغم من عدم ظهور مؤشرات لحد الان تنذر بانفراط عقده .وقبل اشهر من موعد انطلاق الانتخابات المبكرة بدأت الكتل بترتيب جدرانها الداخلية واستعراض لقوتها سواء في الشارع او داخل مقراتها الفخمة ، او حتى في قطع مئات الكيلومترات ذهابا وايابا، وقد يعتبر البعض ان من المبكر الحديث عن مشاريع سياسية تكتنف تلك التجمعات الا بعد اكتمال المشهد السياسي كي تتضح الصورة اكثر.