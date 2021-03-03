بالفيديو: قانون الناجيات الأيزيديات يلاقي ترحيباً سياسياً واسعاً… تعرّف الى بنوده

وتشمل بنود القانون التعويض المادي والمعنوي من اعتماد رواتب شهرية للناجيات وكل المشمولين بهذا القانون كالأطفال، وتوفير الفرص الاقتصادية والاستشارية والمعالجة الصحية والنفسية، وغير ذلك من أشكال وآليات الدعم والإسناد.يقول نواب ان القانون ينص على التعويض المادي والمعنوي ليس لنساء الأيزيديين وأطفالهم فقط، بل للضحايا من نسوة وأطفال من كل المكونات الأخرى المتضررة من داعش، والمستهدفة بارتكاباته الإرهابية، ولإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع، دونما عقبات.فبموجب القانون سيتم منح قطعة أرض لكل ناجية، وتوفير ملاذات آمنة ولائقة لهن، وستشكل مديرية عامة لشؤون الناجيات الأيزيديات، تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي ستنبثق عنها لجنة مع ممثلي مختلف الوزارات المعنية، لمتابعة حسن سير وتطبيق القانون.ونص القانون على اعتماد يوم الثالث من اب من كل عام يوما وطنيا في العراق، لاستذكار وإحياء ذكرى جريمة الإبادة الجماعية بحق الأيزيديين، وبقية المكونات والتعريف بها.وبعد مصادقة رئيس الجمهورية على القانون سينشر في جريدة الوقائع العراقية ويدخل حيز التنفيذ العملي، خاصة وأن هذا القانون حظي باتفاق الجميع وهناك جدية بتطبيقه بدون أي عوائق.