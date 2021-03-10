بالفيديو: هل يتحول العراق الى دولة مدنية؟

المعارضون لهذا البند تحديدا اعتبروها محاولة لاخضاع القضاء الى المحاصصة حالها حال بقية مناصب الدولة والدرجات الخاصة، وتحويل العراق من دولة مدنية الى دينية .. لان القانون الجديد يمنح الفقهاء الشرعيين صلاحية نقض القوانين التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، الامر الذي يراه المعارضون بانه خطوة خطيرة تلغي تعدد الديانات والمذاهب في البلاد .اما المؤيدون لهذا البند فيرون بان هؤلاء الفقهاء هم جزء من المحكمة الاتحادية وان دورهم لا يتعدى الاستشارة الدينية فقط. مستندين برأيهم الى المادة الثانية والتسعين من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها ..وفي خضم الخلافات حول هذه المادة المثيرة للجدل يجزم قانونيون بانه لا وجود لانتخابات تشريعية في البلاد من دون وجود هذه المحكمة التي تصادق على نتائج الاقتراع ..