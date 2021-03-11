بالفيديو: دعوة الكاظمي للحوار تلاقي ترحيبا سياسيا

الترحيب كان معلناً لمبادرة اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تهدف لجمع مختلف الاطراف الى طاولة حوار لعلها تثمر عن نتائج تذوب الخلافات القائمة وتهيء الاجواء لانتخابات مبكرة صار موعدها قريبا , لكن ثمة اسئلة كانت ولا تزال تطرح في الكواليس عن اهمية هذه المبادرات ومدى فعاليتها لفرض اسس تصب في اطار المساعي الهادفة لحصر السلاح بيد الدولة وتقليل مصادر المال السياسي، وغيرها وهي نقاط واجبة التحقيق ليكون حوارا مثمراً.آخرون وجدوا ان وضع مصلحة البلد ومواطنيه اساساً لذلك الحوار المرتقب يمكن ان يحقق الاهداف التي يصبو اليها الكثيرون.