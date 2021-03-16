المسعودي: جلسة اليوم ستحسم الجدل بشأن المحكمة الاتحادية

وقال المسعودي في حديث مع نشرة اخبار المنتصف على شاشة "السومرية" انه حال لم يحصل البرلمان على عدد الثلثين للتصويت من اعضائه لتشريع قانون المحكمة الاتحادية فسيتم التصويت على تعديل القانون السابق بدلا من تشريع قانون جديد، متوقعا ان يحسم مجلس النواب خلال جلسته التي ستعقد هذا اليوم الثلاثاء البت بقانون المحكمة الاتحادية سواء تعديل القانون الحالي او تشريع قانون جديد من خلال الاغلبية العددية او التفاهمات الجانبية بين الكتل السياسية.وفيما يتعلق بالموازنة اكد المسعودي ان البرلمان يحتاج الى جلسة خاصة اوستثنائية للتصويت عليها خاصة وانها تتضمن اكثر من سبعين فقرة في بنودها، فضلا عن وجود نقاط خلافية لم يتم الانتهاء من مناقشتها ومنها تصدير النفط عبر اقليم كردستان والدرجات الوظيفية وسعر صرف الدينار العراقي امام الدولار وتخصيصات تنمية الاقاليم واحتساب سعر برميل النفط ضمن الموازنة.ولفت المسعودي الى ان القوى السياسية لم تحسم النقاش حول هذه الفقرات الخلافية.