نائبة تدعو وزارة الصحة للشفافية في ملف التطعيم بلقاح كورونا

وقالت الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "وزارة الصحة باشرت وبعد وصول الهدية الصينية من لقاح كورونا بتوزيع تلك اللقاحات وتطعيمها لعدد من منتسبي الصحة ودوائر اخرى ومواطنين"، مبينة ان "اللقاح الصيني وكما هو معروف عنه ضمن البروتوكول الخاص فيه فهو يكون على جرعتين تأخذ الثانية بعد مدة 21 يوم من الجرعة الاولى، والا فان الجرعة الأولى ستنتهي فائدتها وربما ضررها أكبر من فائدتها".واضافت الشمري، ان "الهدية الصينية بلغت ٥٠ الف جرعة، مايعني بحال استخدامها جميعا فاننا بحاجة الى نفس العدد من الجرعات بنفس النوع قبل انتهاء مدة الواحد وعشرين يوم للتطعيم بالجرعة الثانية"، لافتة الى ان هذا الامر يجعلنا نتسائل هل تنتظر الوزارة هدية ثانية من نفس العدد أم أنها باشرت فعليا بحجز الجرعة الثانية من اللقاح؟".وتابعت ان "الخيار الثاني هو ان الوزارة قامت بتطعيم 25 الف شخص واحتفظت بباقي العدد للجرعة الثانية، وهنا السؤال كيف تم حفض الجرعات واين حفظت ومدى مطابقة الخزن للمواصفات العالمية لضمان عدم تلفها خصوصا ان هذا اللقاح هو جديد"، مشددة على ان "تلك التساؤلات والمخاوف من العديد من المواطنين ونتيجة لعدم شفافية الوزارة جعلت العديد منهم يخشون المطالبة باللقاح ما يجعل الوزارة ملزمة بتوضيح الية التصرف بالهدية الصينية وظروف الجرعة الثانية وبشكل واقعي وليس مجرد بيانات او تصريحات اعلامية دون تنفيذ لاننا كجهة رقابية سنتابع يوميا لحين استحقاق الجرعة الثانية وحينها سيكون لنا موقف آخر".