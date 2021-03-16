Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
انهيار الليرة يشعل الشارع اللبناني ويطالبون بمعالجات وتخوف عراقي يلوح في الافق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو: تسجيل 1552 وفاة نتيجة سوء الطرقات في مختلف المحافظات العراقية

خاص السومرية

2021-03-16 | 07:04
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

بالفيديو: تسجيل 1552 وفاة نتيجة سوء الطرقات في مختلف المحافظات العراقية

المصدر:
السومرية
533 مشاهدة

أكثر من 1500 شخص توفوا خلال العام الفين وعشرين بسبب حوادث الطرق. احصائية كشفت عنها مفوضية حقوق الانسان التي سجلت ارتفاعا ملحوظا بعدد الحوادث المرورية نتيجة انعدام متطلبات السلامة بالطرق وقدمها ورداءة بعض السيارات المستخدمة من قبل المواطنين.

البيان كشف بان بغداد سجلت أعلى نسبة لعدد الحوادث بلغت 871 حادثاً، تلتها محافظة صلاح الدين بواقع 790، ومحافظة النجف بـ 648 حادثاً"..مبيناً بأن الأرقام المسجلة بحسب التقارير الموثقة هي 4666 حادثاً مرورياً، وللأسف سببت وفاة 1552 مواطنا واصابة بحدود 10760 اخرين.

وطالب البيان "بشكل عاجل" التزام "مطابقة معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسية". ودعا أمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار وكل المحافظات إلى"تأثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها، بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية حفاظاً على المصلحة العامة.

ولا تعلن السلطات الأمنية في العراق عدد ضحايا الطرق بالعادة، ويعتبر الإحصاء الجديد لمفوضية حقوق الإنسان في البلاد الأول من نوعه، لكن مسؤولاً في وزارة الداخلية العراقية قال إن المفوضية اعتمدت على أرقام مديرية المرور العامة، وهي أقل دقة من أرقام وزارة الصحة".

وقد يكون العدد بحسب مختصين أكثر من المعلن بسبب تسجيل حوادث كثيرة على طرق خارجية، تعاملت معها الفرق الصحية، كالإسعاف أو المواطنين الذين تبرعوا بنقل الضحايا للمستشفيات دون المرور بالشرطة"، لافتين إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق باتت أعلى من ضحايا العمليات الإرهابية وأعمال العنف في البلاد، ففي العام الماضي لم يتجاوز ضحايا الإرهاب والعنف الـ 400 ضحية بينما في الطرق أضعاف هذا العدد.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:35 | 2021-03-16 10:35
10:12 | 2021-03-16 10:12
09:45 | 2021-03-16 09:45
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الكشف عن توصيات &quot;الأزمة النيابية&quot; بشأن حظر التجوال والامتحانات
26.43%
15:00 | 2021-03-15
الكشف عن توصيات "الأزمة النيابية" بشأن حظر التجوال والامتحانات
15:00 | 2021-03-15
الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات
23.86%
13:17 | 2021-03-15
الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات
13:17 | 2021-03-15
في دولة عربية... ولادة طفلة بحالة نادرة وغريبة والسبب؟
16.1%
11:46 | 2021-03-15
في دولة عربية... ولادة طفلة بحالة نادرة وغريبة والسبب؟
11:46 | 2021-03-15
وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات نصف السنة
14.13%
02:39 | 2021-03-16
وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات نصف السنة
02:39 | 2021-03-16
توجيه جديد من التربية بشأن الاستعداد للامتحانات
10.12%
10:51 | 2021-03-14
توجيه جديد من التربية بشأن الاستعداد للامتحانات
10:51 | 2021-03-14
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
9.35%
10:12 | 2021-03-16
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
10:12 | 2021-03-16
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.