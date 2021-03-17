Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد اتهامات بالتلكؤ والتقصير .. امانة بغداد تصدر ايضاحا حول صيانة جسر الامين

خاص السومرية

2021-03-17 | 04:45
بعد اتهامات بالتلكؤ والتقصير .. امانة بغداد تصدر ايضاحا حول صيانة جسر الامين
752 مشاهدة

اصدرت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، توضيحا بخصوص الحديث عن تلكؤها في صيانة قنطرة القناة او ما يسمى "جسر الامين" التي تعرضت للانهيار مطلع الشهر الماضي.

جاء ذلك في تعقيب على مانشرته وكالة السومرية نيوز نقلا عن النائب عن محافظة بغداد جاسم البخاتي، الذي تحدث فيه عن استعداد للخروج بوقفة احتجاجية، من قبل ابناء منطقتي الامين وبغداد الجديدة وبمشاركة نواب تلك المناطق بالقرب من جسر الامين، بسبب تأخر صيانة الجسر بعد سقوطه.

واصدرت الامانة ايضاحا اكدت فيه، انه "وبعد تعرض جزء من القنطرة للانهيار بتاريخ 4 شباط من العام الحالي، توجهت فرق فنية متخصصة من امانة بغداد لمكان الحادث وتم رفع الأجزاء المتضررة وكتابة تقرير مفصل به"، لافتة الى انها "قامت بتشكيل لجنة فنية بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي للجامعة التكنلوجية لبيان الاضرار ووضع طريقة مناسبة للصيانة الفنية التي تضمن سلامة الجسر وبالتالي سلامة ارواح المواطنين".

واضافت ان "فريقا من المكتب الاستشاري اعلاه قام بزيارة الموقع وعمل الفحوصات الفيزيائية والكيميائية على اجزاء من الجسر وبيان صلاحيتها من عدمها"، مشيرة الى انه "وبعد دراسة دقيقة جاء التقرير الفني من الجامعة التكنلوجية ذُكرت فيه نتائج الفحوصات وعدد من التوصيات منها أمكانية صيانة القنطرة واعداد جداول الكميات والمباشرة بأعمال الصيانة، مؤكدة ان "الدراسة الهندسية الفنية تتم الآن في دائرة التصاميم بامانة بغداد".

كما نوهت امانة بغداد خلال ايضاحها الى ان "انهيار الجسر جاء نتيجة لتقادم السنوات حيث انه دخل الخدمة مطلع الستينات من القرن الماضي وبسبب الحمولات العالية لمركبات الحمل التي طالما كانت الامانة تفاتح الجهات المعنية لمنع دخولها الى داخل المدينة وتعد السبب الرئيس لانهيار الطرق داخل العاصمة".

وشددت على ان "صيانة مثل هذه القناطر والجسور تأخذ وقت ليس قليلاَ لان سلامتها تتعلق بشكل مباشر بسلامة المواطنين وارواحهم لذا لا يمكن التهاون بهذا الموضوع ابدا، علما أن العمل جار على أكتمال الدراسات واعداد برامج الصيانة ويعتبر من الأوليات في عمل دوائر الأمانة المختصة".

وختمت بان "امانة بغداد وكوادرها تقوم بخدمات كبيرة وواسعة في العاصمة بغداد رغم جميع الظروف الاستثنائية من جائحة كورونا وكذلك الحظر الوقائي الا انها لم تتوقف عن تقديم افضل الخدمات للمواطنين".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:03 | 2021-03-17 08:03
07:58 | 2021-03-17 07:58
07:48 | 2021-03-17 07:48
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تضمنت تغيراً لأوقات الحظر.. قرارات جديدة للوقاية من كورونا
20.42%
10:55 | 2021-03-16
تضمنت تغيراً لأوقات الحظر.. قرارات جديدة للوقاية من كورونا
10:55 | 2021-03-16
الكشف عن توصيات &quot;الأزمة النيابية&quot; بشأن حظر التجوال والامتحانات
19.38%
15:00 | 2021-03-15
الكشف عن توصيات "الأزمة النيابية" بشأن حظر التجوال والامتحانات
15:00 | 2021-03-15
وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات نصف السنة
16.55%
02:39 | 2021-03-16
وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات نصف السنة
02:39 | 2021-03-16
في دولة عربية... ولادة طفلة بحالة نادرة وغريبة والسبب؟
16.23%
11:46 | 2021-03-15
في دولة عربية... ولادة طفلة بحالة نادرة وغريبة والسبب؟
11:46 | 2021-03-15
الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات
14.92%
13:17 | 2021-03-15
الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات
13:17 | 2021-03-15
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
12.51%
10:12 | 2021-03-16
التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)
10:12 | 2021-03-16
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.