بعد اتهامات بالتلكؤ والتقصير .. امانة بغداد تصدر ايضاحا حول صيانة جسر الامين

جاء ذلك في تعقيب على مانشرته وكالة السومرية نيوز نقلا عن النائب عن محافظة بغداد جاسم البخاتي، الذي تحدث فيه عن استعداد للخروج بوقفة احتجاجية، من قبل ابناء منطقتي الامين وبغداد الجديدة وبمشاركة نواب تلك المناطق بالقرب من جسر الامين، بسبب تأخر صيانة الجسر بعد سقوطه.واصدرت الامانة ايضاحا اكدت فيه، انه "وبعد تعرض جزء من القنطرة للانهيار بتاريخ 4 شباط من العام الحالي، توجهت فرق فنية متخصصة من امانة بغداد لمكان الحادث وتم رفع الأجزاء المتضررة وكتابة تقرير مفصل به"، لافتة الى انها "قامت بتشكيل لجنة فنية بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي للجامعة التكنلوجية لبيان الاضرار ووضع طريقة مناسبة للصيانة الفنية التي تضمن سلامة الجسر وبالتالي سلامة ارواح المواطنين".واضافت ان "فريقا من المكتب الاستشاري اعلاه قام بزيارة الموقع وعمل الفحوصات الفيزيائية والكيميائية على اجزاء من الجسر وبيان صلاحيتها من عدمها"، مشيرة الى انه "وبعد دراسة دقيقة جاء التقرير الفني من الجامعة التكنلوجية ذُكرت فيه نتائج الفحوصات وعدد من التوصيات منها أمكانية صيانة القنطرة واعداد جداول الكميات والمباشرة بأعمال الصيانة، مؤكدة ان "الدراسة الهندسية الفنية تتم الآن في دائرة التصاميم بامانة بغداد".كما نوهت امانة بغداد خلال ايضاحها الى ان "انهيار الجسر جاء نتيجة لتقادم السنوات حيث انه دخل الخدمة مطلع الستينات من القرن الماضي وبسبب الحمولات العالية لمركبات الحمل التي طالما كانت الامانة تفاتح الجهات المعنية لمنع دخولها الى داخل المدينة وتعد السبب الرئيس لانهيار الطرق داخل العاصمة".وشددت على ان "صيانة مثل هذه القناطر والجسور تأخذ وقت ليس قليلاَ لان سلامتها تتعلق بشكل مباشر بسلامة المواطنين وارواحهم لذا لا يمكن التهاون بهذا الموضوع ابدا، علما أن العمل جار على أكتمال الدراسات واعداد برامج الصيانة ويعتبر من الأوليات في عمل دوائر الأمانة المختصة".وختمت بان "امانة بغداد وكوادرها تقوم بخدمات كبيرة وواسعة في العاصمة بغداد رغم جميع الظروف الاستثنائية من جائحة كورونا وكذلك الحظر الوقائي الا انها لم تتوقف عن تقديم افضل الخدمات للمواطنين".