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بالفيديو: العمليات الامنية مستمرة بتطهير أخطر المناطق التي يسيطر عليها داعش

خاص السومرية

2021-03-17 | 05:32
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بالفيديو: العمليات الامنية مستمرة بتطهير أخطر المناطق التي يسيطر عليها داعش

المصدر:
السومرية
786 مشاهدة

تشكل الأماكن الوعرة جغرافيا ملاذا آمنا للدواعش المتبقيين في بعض المناطق المتفرقة في المحافظات الشمالية والغربية، اذا يتجمع اغلب الفلول الداعشية في كهوف ووديان وقمم جبال بعيدا عن ايدي القوات الامنية او طيران التحالف الدولي لينطلقوا منها الى المدن القريبة لتنفيذ هجماتهم الارهابية. وتشهد تلك المناطق الوعرة عمليات امنية مستمرة بين الحين والآخر لتطهيرها من المجاميع الارهابية.

حيث قام جهاز مكافحة الارهاب بدعم من قوات التحالف الدولي بشن عملية امنية واسعة في منطقة جبال قره جوخ شمال نينوى وكذلك منطقة جبال مخمور ضمن محافظة اربيل متضمنة انزالا جويا لتفادي الكمائن التي ينصبها الدواعش في الاماكن التي تعودوا على تضاريسها وتخفى على القوات الامنية وتكللت العملية بضرب معاقل ومخابئ تنظيم داعش الارهابي الواقعة ضمن سلسلة جبال قنديل وحمرين وحصاروست وزاغروس التي تتميز بصعوبة تضاريسها وكثرة الكهوف والملاجئ والممرات الجبلية فيها، التي يصعب على السيارات والآليات العسكرية التقدم فيها.

قيادة العمليات المشتركة اكدت في اكثر من مناسبة ان اغلب الهجمات والعمليات الارهابية بوجود مناطق وعرة جبلية كانت ام حشائشية يستغلها عناصر التظيم الارهابي لضرب القوات الامنة او استهداف القرى ذات التنوع الديموغرافي ليوصلوا رسائل مفادها اننا لا زلنا نشطون

خطر داعش لا يزال قائما ومصدره تلك المناطق وهذا ما اكده عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاطع الركابي إن جبال قره جوخ باتت من أخطر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي وهي تعتبر حالياً معقلاً وحصناً له وهذا يهدد العراق بأكمله وليس المناطق القريبة من الجبال فقط. مبينا أن تطهير وتأمين جبال قره جوخ ليس بالأمر السهل لكن في نفس الوقت ليس بالأمر المستحيل فهو يتطلب تخطيطاً محكماً وتنفيذ ضربات جوية نوعية، وعمليات إنزال ضد أهداف مهمة داخل هذه الجبال. مشددا على ان عمليات التطهير يجب ألا تتأخر أكثر و يجب أن تكون مستمرة وليس لأيام معدودة فقط للخلاص من شر التنظيم وانهائه الى الابد.



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