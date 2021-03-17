بالفيديو: العمليات الامنية مستمرة بتطهير أخطر المناطق التي يسيطر عليها داعش

حيث قام جهاز مكافحة الارهاب بدعم من قوات التحالف الدولي بشن عملية امنية واسعة في منطقة جبال قره جوخ شمال نينوى وكذلك منطقة جبال مخمور ضمن محافظة اربيل متضمنة انزالا جويا لتفادي الكمائن التي ينصبها الدواعش في الاماكن التي تعودوا على تضاريسها وتخفى على القوات الامنية وتكللت العملية بضرب معاقل ومخابئ تنظيم داعش الارهابي الواقعة ضمن سلسلة جبال قنديل وحمرين وحصاروست وزاغروس التي تتميز بصعوبة تضاريسها وكثرة الكهوف والملاجئ والممرات الجبلية فيها، التي يصعب على السيارات والآليات العسكرية التقدم فيها.قيادة العمليات المشتركة اكدت في اكثر من مناسبة ان اغلب الهجمات والعمليات الارهابية بوجود مناطق وعرة جبلية كانت ام حشائشية يستغلها عناصر التظيم الارهابي لضرب القوات الامنة او استهداف القرى ذات التنوع الديموغرافي ليوصلوا رسائل مفادها اننا لا زلنا نشطونخطر داعش لا يزال قائما ومصدره تلك المناطق وهذا ما اكده عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاطع الركابي إن جبال قره جوخ باتت من أخطر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي وهي تعتبر حالياً معقلاً وحصناً له وهذا يهدد العراق بأكمله وليس المناطق القريبة من الجبال فقط. مبينا أن تطهير وتأمين جبال قره جوخ ليس بالأمر السهل لكن في نفس الوقت ليس بالأمر المستحيل فهو يتطلب تخطيطاً محكماً وتنفيذ ضربات جوية نوعية، وعمليات إنزال ضد أهداف مهمة داخل هذه الجبال. مشددا على ان عمليات التطهير يجب ألا تتأخر أكثر و يجب أن تكون مستمرة وليس لأيام معدودة فقط للخلاص من شر التنظيم وانهائه الى الابد.