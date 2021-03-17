بالفيديو: إخلال مصرف الرشيد بالعقود... صدمة قادت عددا من التجار للانتحار أو الجنون

أكثر من مئتي مليار دينار هي خسارة بعض التجار ورجال الاعمال عقب تعاقدهم مع مصرف الرشيد، حيث تضمنت شروط العقد بيع اجهزة كهربائية ومركبات لشريحة المتقاعدين الذين وطنوا رواتبهم مع المصرف ليخلف الاخير بالشروط ما تسبب بخسارة كبيرة للتجار، الذين وصل بهم الحال لبيع بيوتهم وتسديد ما بذمتهم من اموال. والبعض الاخر قرر التوجه نحو الانتحار للخلاص من المأزق الذي اوقعهم به مصرف الرشيد.









وينتظر الالاف من التجار ما ستؤول اليه الامور في الايام المقبلة. املين بأن يسدد المصرف كافة مستحقاتهم المالية قبل البدء بالتصعيد حسب تصريحاتهم.



نصب الخيام وقطع الشوارع وبالاخص شارع الرشيد الذي يضم مبنى البنك المركزي، هو ما بات يفكر به المتظاهرون كخطوة تصعيدية في القريب العاجل، خاصة بعد رفض ادارة المصرف النزول والاستماع اليهم.وينتظر الالاف من التجار ما ستؤول اليه الامور في الايام المقبلة. املين بأن يسدد المصرف كافة مستحقاتهم المالية قبل البدء بالتصعيد حسب تصريحاتهم.