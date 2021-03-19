بالفيديو: ثلاث سنوات ونصف على تحرير الموصل ولا يزال جانبها الايمن مهملا

على مدى ثلاث سنوات ونصف ولا يزال هذا الجانب مهملا ومنسيا من قبل حكومة نينوى المحلية ، لم يتلق حتى الآن سوى الوعود باعماره وإرجاعه إلى ما كان عليه قبل صيف حزيران عام الفين واربعة عشر، خصوصا وأن هذه الوعود ازدادت مع اقتراب الانتخابات المرتقبة شهر أكتوبر القادم ، لكن الفساد المستشري داخل المحافظة بشكل عام يمنع الجهود الدولية من التدخل وإعادته إلى حياته ، بحسب متخصصين.مسؤولون حكوميون في نينوى أكدوا أن أحدى عشر وحدة سكنية دمرت بالكامل بالجانب الأيمن خلال عمليات التحرير ، وهو ما يحتاج إلى مليارات من الدولارات لعودة الحياة فيه من جديد ، ناهيك عن بقايا جثث متفسخة ومخلفات حربية لا زالت تحت الأنقاض حتى اللحظة... فمؤتمر الكويت والبنك الدولي وما خصص من أموال جميعها لم تُعيد الحياة إلى الجانب اليتيم حتى اللحظة .الاهتمام بالجانب الأيسر من قبل حكومة نينوى المحلية ونسيان الأيمن وإهمال الأهالي فيه ، وصفها سكنته بالتعمد لأسباب عديدة من قبل جهات سياسية تُخيْم على المشهد .