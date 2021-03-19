بالفيديو: كاميرا السومرية ترافق لجان الصحة بجولات تفتيشية على المطاعم للتّشدد بالإجراءات الوقائية

ورغم الضرر التي تتعرض له هذه المطاعم جراء الحظر المفروض الا انهم لا يبدون اي ممانعة باجراءات الوقاية، حيث يؤكد اصحاب المطاعم امتلاكهم لاجهزة تعفير وتعقيم تستخدم بصورة دورية فضلا عن التزام عامليهم بلبس الكمامة واستخدام المعقمات.كل هذه الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار خطر فايروس كورونا لا تجدي نفعا اذا لم يلتزم المواطنون اكثر بالإجراءات الوقائية.