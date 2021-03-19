بالفيديو: معوقات تمنع المندائيين من ممارسة طقوسهم عند ضفاف نهر دجلة

تحتفل طائفة الصابئة المندائيين في كل عام بعيد الخليقة والذي يعرف ايضا بالأيام الخمسة البيضاء والذي يستمر من 17 حتى 21 من شهر اذار ، حيث تجري خلاله طقوس التعميد ومراسيم الاحتفالات الدينية على ضفاف الأنهار، لان الماء ركن أساس في ديانتهم، الا انهم يواجهون بعض المعوقات ابرزها تحويل الاراضي المخصصة لهم للتعميد الى الاستثمار.









وبسبب الأوضاع الأمنية والظروف المعيشية في البلاد هاجر الكثير من المندائيين الى بلدان عديدة، حيث اصبح عددهم في العراق قرابة 5000 شخص.. وسط مطالبات بتوفير الحماية للاقليات التي تسكن بلاد الرافدين منذ الاف السنين.



وشكا مندائيون من صعوبة الوصول لصفاف نهر دجلة لاتمام طقوسهم الدينية.. مما تسبب باستياء العديد منهم لا سيما كبار السن والنساء لانهم يسيرون مسافات طويلة من اجل الوصول لغايتهم.وبسبب الأوضاع الأمنية والظروف المعيشية في البلاد هاجر الكثير من المندائيين الى بلدان عديدة، حيث اصبح عددهم في العراق قرابة 5000 شخص.. وسط مطالبات بتوفير الحماية للاقليات التي تسكن بلاد الرافدين منذ الاف السنين.