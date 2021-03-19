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بالفيديو: معوقات تمنع المندائيين من ممارسة طقوسهم عند ضفاف نهر دجلة

خاص السومرية

2021-03-19 | 07:20
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بالفيديو: معوقات تمنع المندائيين من ممارسة طقوسهم عند ضفاف نهر دجلة

المصدر:
السومرية
1,059 مشاهدة

تحتفل طائفة الصابئة المندائيين في كل عام بعيد الخليقة والذي يعرف ايضا بالأيام الخمسة البيضاء والذي يستمر من 17 حتى 21 من شهر اذار ، حيث تجري خلاله طقوس التعميد ومراسيم الاحتفالات الدينية على ضفاف الأنهار، لان الماء ركن أساس في ديانتهم، الا انهم يواجهون بعض المعوقات ابرزها تحويل الاراضي المخصصة لهم للتعميد الى الاستثمار.

وشكا مندائيون من صعوبة الوصول لصفاف نهر دجلة لاتمام طقوسهم الدينية.. مما تسبب باستياء العديد منهم لا سيما كبار السن والنساء لانهم يسيرون مسافات طويلة من اجل الوصول لغايتهم.

وبسبب الأوضاع الأمنية والظروف المعيشية في البلاد هاجر الكثير من المندائيين الى بلدان عديدة، حيث اصبح عددهم في العراق قرابة 5000 شخص.. وسط مطالبات بتوفير الحماية للاقليات التي تسكن بلاد الرافدين منذ الاف السنين.

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