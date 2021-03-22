بالفيديو: اصحاب المحال يتعرضون لعمليات ابتزاز من اجل ادخال موادهم الى المناطق

لا يزال اصحاب الدخل المحدود يعانون من بعض القرارات الحكومية المتزامنة مع قرار حظر التجوال.

فهذه المرة صدحت حناجر بعض الشباب الذين يعتاشون على عمليات البناء وترميم البيوت والذين يعرفون "بالعمالة" بعد القرار الذي تضمن منع ادخل مواد البناء والانشاء لمناطقهم ليخرج اعداد من الذين ينتمون لهذه الطبقة بتظاهرة بمنطقة ابو دشير جنوبي بغداد مطالبين بالغاء هذا القرار.ابتزاز مالي من قبل شخصيات مجهولة تمارس ضد هؤلاء من اجل ادخال موادهم الانشائية للمنطقة حيث تحدثوا عن وجود بعض السماسرة يقومون بمساومة اصحاب هذه المواد بمبالغ مالية حتى يتمكنون من ادخال موادهم. الامر الذي دفعهم لمناشدة اعلى الجهات الحكومية للتدخل والحد من هكذا عمليات التي اصبحت مصدر تهديد لمن يسعى لكسب قوته اليومي.