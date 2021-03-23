بالفيديو: سلسلة حوادث القتل بتزايد

مشهد اعتاد عليه ابناء منطقة العماري شرق بغداد قتل وتمثيل ورمي مستمر للأجساد بعد تصفيتها ففي هذا التقاطع ثمة الكثير من الحكايات المخيفة التي يرويها الاهالي ، كان اخرها رمي هذا الشاب معصوب العينين ومكبل اليدين.وحيث تنتشر الكلاب السائبة والمتوحشة وسط ركام النفايات تسيطر العصابات المتمردة والجهات المجهولة على المكان وتغيب سلطة القانون في الطريق السياحي الرابط بين محافظتي ديالى وبغداد كما يقول مواطنون.وبالتالي فأن هذه الصورة تعطي مؤشرات خطيرة على تنامي الجريمة المنظمة داخل الاحياء السكنية واستفحال سطوة العصابات الاجرامية التي تثقل الملف الامني وتفقد ثقة المواطن بالقائمين عليه.