بالفيديو: بين مؤيد ومعارض... ردود أفعال متباينة لقرار إلغاء انتخابات الخارج

رغم ان القانون ينص على أن يشارك عراقيو الخارج بالانتخابات باستخدام البطاقة البايومترية، الا ان المفوضية واجهت معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية دفعتها الى الغاء اجراء انتخابات العراقيين في الدول الاخرى، وأهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين هناك يحتاج الى مئة وستين يوماً تقريباً بينما المدة المتبقية للمفوضية هي اربعون يوما فقط .كما اعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية، اضافة الى ما تستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج البلاد.فيما رافقت خطوة المفوضية العليا بعدم اجراء انتخابات للعراقيين المقيمين في دول العالم ردود افعال واسعة من قبل كتل سياسية واوساط شعبية، ما بين مؤيد ورافض لهذا القرار. في وقت يؤكد فيه برلمانيون ان انتخابات الخارج ساهمت في وصول اشخاص الى مجلس النواب عن طرق التزوير والتلاعب بالاصوات .