بالفيديو: تعويضات المقاولين… 500 مليار مخصصة للذين تضرروا بفعل رفع الدولار

بما يتضمنه قانون الموازنة من فقرات كانت محل خلاف وجدل بين اطراف مختلفة، البعض وضع نصب عينيه على ما قد يخلفه اعتماد سعر صرف مرتفع للدولار في موازنة العام الجاري، معتبرين ان في ذلك اضرارا لشرائح مختلفة.وتستند تلك الجهات لاثبات صحة موقفها على ما وضع من فقرات في القانون لتمويل المقاولين المتعاقدين مع الحكومة عن الفرق الحاصل في اسعار صرف الدولار.ومع التفات الحكومة والبرلمان على حد سواء لمسألة تعويضات المقاولين, الا ان الشريحة المعنية تلوح باحتمالية لجوئهم الى ايقاف مشاريعهم، وهي خطوة قد تؤدي الى ضرر أكبر خاصة ان ذلك سيؤدي الى تسريح العاملين في تلك المشاريع ليضافوا الى قوائم العاطلين.