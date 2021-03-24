بالفيديو… تعديلات الموازنة: زيادة نسبة البترودولار الى 5 دولارات لكل برميل نفط

بدلاً عن الدولار الواحد للبرميل، زادت النسبة الى خمسة دولارات لكل برميل نفط، ضمن تخصيصات البترودولار في الموازنة الاتحادية.. هذه التخصيصات ستودع في صندوق جديد، للشأن ذاته، ادرجت فقرة انشائه في التعديلات الاخيرة لمشروع القانون بنسخته التي تنتظر التصويت.المشكلة السابقة لم تكن في التخصيصات فقط، بل انها تفاقمت نتيجة عدم استلام المحافظات المنتجة للنفط هذه التخصيصات اصلا.. لذلك يشدد برلمانيون على ضرورة الالتزام بصرف تلك الاموال ضمن خطة للنهوض بواقع محافظاتها.