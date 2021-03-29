حصريا على السومرية... تشاهدون مباراة العراق ضد أوزبكستان

وتنفرد قناة السومرية بتغطية مباراة العراق مقابل أوزبكستان اليوم، عند الساعة الرابعة عصراً.ويسبق المباراة تحليلات من الاستديو مع الاعلامي طه ابو رغيف وضيوفه، عند الثالثة والنصف من بعد الظهر.يمكن متابعة المباراة حصريا عبر شاشتنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، كما يمكن مشاهدة المباراة بالكامل عبر البث الحي للقناةوكان وفد المنتتخب الوطني قد توجه الى العاصمة الاوزبيكية طشقند في الـ 22 من الشهر الحالي للدخول بمعسكر تدريبي وملاقاة منتخب أوزبكستان.