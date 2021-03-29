حصريا على السومرية... تشاهدون مباراة العراق ضد أوزبكستان

يلتقي منتخبنا الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، مع منتخب اوزبكستان في العاصمة الاوزبكية طشقند وديا ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.
وتنفرد قناة السومرية بتغطية مباراة العراق مقابل أوزبكستان اليوم، عند الساعة الرابعة عصراً.
ويسبق المباراة تحليلات من الاستديو مع الاعلامي طه ابو رغيف وضيوفه، عند الثالثة والنصف من بعد الظهر.
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وكان وفد المنتتخب الوطني قد توجه الى العاصمة الاوزبيكية طشقند في الـ 22 من الشهر الحالي للدخول بمعسكر تدريبي وملاقاة منتخب أوزبكستان.
واستغرقت رحلة وفد أسود الرافدين من العاصمة بغداد إلى طشقند أربع ساعات، عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية، وخاض المنتخب الوطني اولى وحداته التدريبية الثلاثاء الماضي.
وفي التالي تشاهدون صورا من معسكر التدريب، تحضيرا للمباراة.