السومرية تلفت عناية مشاهديها الى ترددها الجديد "السومرية HD" عبر النايل سات

ومن اجل ضمان استمرار التميز والريادة ونقل الصورة بجودة تتيح للمشاهد الاستمتاع ببثها ومواد برامجها، قررت السومرية الانتقال الى تقنية البث Full HD وستواصل العمل جاهدة لمواكبة التطور التقني ارضاءً لجمهورها ومشاهديها .وبات بامكان المشاهد الكريم متابعة السومرية Full HD على التردد التالي :القمر: نايل ساتEutelsat 7 West A satellite (Nilesat)التردد : 11315 ميغاهرتزالاستقطاب : عموديمعدل الترميز : 27500التغطية :الدول العربية، الشرق الأوسط، جنوب أوروبا ، إيران وقبرصحدثوا التردد الجديد للقناة واستمتعوا بصورة عالية الجودة والدقة لمشاهدة مسلسلاتكم وبرامجكم المفضلة.