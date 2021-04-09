البرنامج الذي سيدخل قلوبكم في رمضان بدون استئذان... تابعوا المسحراتي مع ياسر سامي!

"المسحراتي" موعدكم مع المرح والتسلية والجوائز خلال شهر رمضان المبارك مع ياسر سامي على شاشتنا. السومرية ستسمر المشاهدين أمام الشاشات بفضل باقة متنوعة من البرامج الرمضانية المسلية والفريدة من نوعها، بالاضافة الى اختيارها مسلسلات مميزة ومشوقة.

حيث يوجد ياسر سامي يوجد الضحك والتسلية... فكيف اذا كان سيطل عبر شاشة السومرية طيلة الشهر الفضيل؟





"المسحراتي" موعدكم مع المرح والتسلية، اذ يقدم البرنامج ألعاباً مسلية مع الضيوف وفرصة ربح جوائز ووجبة سحور رمضانية ممتعة. يطلّ عليكم برنامج المسحراتي طيلة شهر رمضان المبارك مع ياسر سامي على السومرية. برنامج سيدخل قلوبكم بعدما يدخل الى بيوت الفنانين والاعلاميين والرياضيين والمشاهير العراقيين، فضلا عن زيارة العوائل العراقية في وقت السحور."المسحراتي" موعدكم مع المرح والتسلية، اذ يقدم البرنامج ألعاباً مسلية مع الضيوف وفرصة ربح جوائز ووجبة سحور رمضانية ممتعة.

هل سيتمكن ياسر سامي من الدخول الى منازل المشاهير؟ أم لن يستقبلوه؟



ترقبوا البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك مباشرة على شاشة السومرية.