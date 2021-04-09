"زوروني كل سنة مرّة" برنامج المفاجآت مع أنغام القره غولي على السومرية

"زوروني كل سنة مرّة"، هو البرنامج الذي سيكسر الحواجز بين حياة الفنانين العائلية والخاصة وحياتهم الفنية والمهنية. سنزور معاً منازلهم ونمضي وقتاً مع عوائلهم ونتعرّف على طقوسهم وعاداتهم الرمضانية.بأجواء الإلفة والمرح والتسلية، ستكون أنغام ضيفة المشاهير وستشاركهم اللعب والطبخ والمائدة وستنقل كاميرا السومرية هذه اللحظات المميزة التي قد لا تتكرر من داخل بيوت وخصوصية المشاهير الذين يتوق المشاهد لمعرفة المزيد من حياتهم الخاصة.لا تفوّتوا جميع حلقات "زوروني كل سنة مرّة" والمفاجآت العديدة التي ستحملها، على شاشة السومرية.