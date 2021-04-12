زين العراق تهدي مشتركيها انترنت مجاني بضعف الباقة عند الاشتراك بباقات 4G-LTE

هذا وذكرت الشركة، بأن "المشترك سيحصل على انترنت مجاني بضعف الباقة وذلك عند الاشتراك بباقات 4G-LTE وباقات برودباند 4G-LTE فائقة السرعة، ويمكن استخدام الانترنت الإضافي المجاني من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءً كجزء من مبادرة زين العراق لشهر رمضان التي سميت هذا العام بـ (الدنيا رمضان).للاشتراك اتصل على #321* او ارسل 100 برسالة الى 21777 او عن طريق تطبيق زين العراق