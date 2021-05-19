بالفيديو: العراق على هاوية الخطر بأزمة شح المياه وتشديد على ضرورة التحرك السريع

ومنذ عام الفين وثمانية عشر فإن الواقع يشير الى ان العراق مقبل على أزمة مياه طاحنة قد تغيّر كثيرًا من الملامح الى ما وصلت اليه الان، وهو ما بدا مفزعًا للبلاد الأكثر عرضة لكارثة نقص المياه في السنوات القريبة، حيث صنّف العراق وفق تقرير دولي بالمرتبة الثانية والاربعين ضمن فئة الخطر المرتفع من موارده المائية مع وجود تقصير حكومي، فضلا عن تعدّي دول الجوار على الحصص المائية.كما يتطرق التقرير إلى أبرز وأهم الحلول والاستراتيجيات التي يمكن للعراق اتباعها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث اشار إلى أن العراق يمتلك أكثر من ورقة للتفاوض مع تركيا وإيران بغية الوصول إلى اتفاق إستراتيجي بشأن حجم إطلاقات المياه من خلال تفعيل سياسة عامة وشاملة ترتكز على تفعيل الجانب الاقتصادي والتعاون الأمني في ظل زيادة حجم التبادل الاقتصادي وتفعيل الاستثمار طويل الأمد، ولعب دور سياسي أكبر في العلاقات الدولية والإقليمية.ومع ارتفاع درجات الصيف اللاهب في العراق يؤكد مراقبون ان البلاد مقبلة على ازمة خانقة في المياه تحتاج الى تحرك دولي عاجل لاطلاق الحصص المائية المتعلقة بالعراق، مشددين على ضرورة ان يأخذ العراق موقفه الثابت من الدول المتشاطئة وفق اتفاقيات ملزمة وبمراقبة دولية.