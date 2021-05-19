بالفيديو: تغييرات وزارية مرتقبة قد يجريها رئيس الوزراء

بعد موجة ضغوط شعبية وسياسية يسعى رئيس الوزراء الى إجراء تغييرات في كابينته قد تشمل خمسة وزراء يؤشر عليهم ضعفا في أداء مهامهم، خاصة الوزرات الخدمية، وهي خطوة اختلفت الآراء بشأنها، حتى وجدها البعض بالمستحيلة وغير المجدية لا سيما مع قرب موعد إجراء الانتخابات المبكرة.





ويأتي التلويح بالتغييرات في وقت شخصت فيه اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة البرنامج الحكومي ملاحظات على أداء بعض الوزارات، ليكون التفكير باجراء التغييرات أمراً واقعياً وفقاً لمختصين.



ورغم أن البعض لا يجد جدوى واضحة في إجراء التغييرات الوزارية، إلا أنها قد تكون محاولة لإرضاء الشارع الملتهب وغير المقتنع بأداء عدد من الوزارات خاصة في الوزارات الخدمية، وهي ضرورة لوضع أسس العمل الوزراي الصحيح كما يراها آخرون.