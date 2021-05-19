بالفيديو: حقوق الإنسان تحذر من تكرار الانتهاكات بسجون العراق وتتهم الأمم المتحدة بالتجاهل

واكدت المفوضية باكثر من مناسبة أن الحاجة أصبحت ملحّة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في السجون، ووقف الانتهاكات، مطالبة الحكومة والبرلمان بتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة الاكتظاظ، وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات.فيما وجهت انتقادات من قبل منظمات انسانية لوزارة العدل بمنع لجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون، كما اتهمت بعثة الأمم المتحدة في بغداد، بأنها تتغاضى عن جملة من الانتهاكات اليومية في السجون، وتجامل الحكومة والقوى السياسية.ويرى مراقبون أن ملف السجون بات من القضايا الإنسانية الحرجة، ويشمل فسادا ماليا، وتورطا سياسيا، وبات ضمن خانة المساومات والابتزاز السياسي. وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقارير سابقة، عن عمليات تعذيب تمارس في أحد مراكز الاحتجاز في البلاد، مؤكدة إرسال تقارير تفصيلية بالوقائع إلى الحكومة العراقية، لكنّها لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك.لتبقى الايام المقبلة شاهدة على التحرك الحكومي لانقاذ السجناء من كل هذه المشكلات او الاستمرار بالتغاضي كما هي متهمة الان.