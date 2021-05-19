بالفيديو: إهمال الدوائر الخدمية يتجلّى في الزعفرانية… تهالك البنى التحتية وما من معالجة!

مطبات وحفريات منتشرة على طول الطريق الرئيس الذي يربط منطقة الزعفرانية بناحية جسر ديالى، ويسمى ايضا بطريق الرستمية، حيث بات من الصعب السير عليه بحسب اصحاب المركبات الذين تحدثوا ان هذا الطريق لم يشهد عمليات اكساء منذ واحد وعشرين عاما. واغلب القاطنين بمحاذاته هم من المهندسين والمدراء التابعين لامانة بغداد لكنهم يغضون بصرهم عن هذه المشاهد.





الاعذار المالية هي العكاز التي تستند عليها جهات الامانة في تعذرها بانجاز المهام المناطة بها.



هذا الطريق ومثله الكثير هو ثمار اهمال الدوائر الخدمية على مر السنوات السابقة بحسب معنين، حيث لا تكاد تخلو اي منطقة سواء في قلب بغداد او اطرافها من تهالك البنى التحتية للطرق الرئيسة وحتى الفرعية.