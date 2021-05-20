بالفيديو: تباين الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة نشر قوات البيشمركة بالمناطق المتنازع عليها

اتفاق امني جديد بين بغداد واربيل ناتج عن زيارات متبادلة بين ادارة الاقليم والحكومة الاتحادية ينص على الشراكة الامنية في المناطق المتنازع عليها بصورة عامة بما فيها كركوك وخانقين ومخمور والموصل، الأمر الذي تباينت الآراء السياسية بشأنه.
مراقبون للشان المحلي اكدوا ان الخطوة الاخيرة التي اقدم عليها الكاظمي بعقد اتفاق امني مع الاقليم غير ايجابية، لا سيما وان اغلب تلك المناطق ترفض تواجد قوات البيشمركة الكردية في مناطقها.
ومن المقرر، ان تتم المباشرة بتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك خلال الايام القليلة المقبلة، والذي يقول الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور انه سيشمل مناطق خانقين وكركوك والموصل ومخمور.
التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.