بالفيديو: "الطشة"... مهووسون يصدرون مقاطع غير لائقة لا تصلح للنشر

ويقول اختصاصيون بعلم النفس ان حب الظهور يدخل ضمن الشخصية الاستعراضية واخرى النرجسية، وكلاهما يسيطر عليها حب الشهرة ، وهذا ما يفعله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أسباب عده تدفع نحو هوس الشهرة أبرزها تراجع الحالة الاقتصادية. فمن خلال مواقع التواصل يمكن كسب الأموال من حيث عدد المتابعين والمشاهدات، أو عبر إعلان لمنتج ما. لكن حتى هذه الاعمال وصفها أكاديميون بانها لا ترتقي للمستوى المطلوب، فهي ما زالت تدور ضمن حلقة المحتوى الفارغ الذي لا يقدم شيئا لمن يتلقى هذه الرسالة.التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.