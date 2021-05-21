بالفيديو: تأجيل الانتخابات مراوغة سياسية لإرباك الناخبين

كلما اقترب موعد الانتخابات، تبرز أدوات جديدة ضمن الحملات الانتخابية المبكرة، لعل آخرها التسريبات التي تتحدث عن مساعي تأجيل انتخابات تشرين الاول المقبل. وهي بحسب متخصصين بالشأن السياسي احدى تلك الادوات، خاصة وان اجراء الاقتراع هو بالاساس قرار سياسي قبل ان يكون قرارا قانونيا.شكل العلاقة بين القوى السياسية الفاعلة، التقليدية منها والجديدة التي انبثقت عن الاحتجاجات، هو الاخر أثر على ضبابية المشهد لدى عامة الناس، خاصة وأن تلك العلاقة تغذى بالكراهية والحقد، وليس التنافس على تقديم الخدمات.