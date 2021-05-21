بالفيديو: ناقلو الذهب الأسود ممتعضون ويطالبون بحقوقهم المشروعة

في الوقت الذي تعتمد البلاد على تصدير النفط في اقتصادها، سائقوا صهاريج النفط يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم المادية المسلوبة والتي خفضت اجورهم الى اكثر من نصفها رغم ارتفاع الاسعار نتيجة اختلاف سعر صرف الدولار.المتظاهرون من سائقي شاحنات نقل النفط طالبوا وزارة التفط والنقل والجهات المعنية بحماية ارزاقهم من جشع اصحاب شركات النقل.اعتقالات بتهم كيدية وقطع لارزاقهم كلها اجراءات اعتبرها البعض بالتعسفية لا سيما تلك التي منعتهم من مزاولة مهنتهم بحجج واهية، ما دفع اغلبهم الى الاضراب عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.