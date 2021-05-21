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بالفيديو: القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستخبارية وتفكك خلايا لتنظيم داعش

خاص السومرية

2021-05-21 | 04:35
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بالفيديو: القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستخبارية وتفكك خلايا لتنظيم داعش

المصدر:
السومرية
308 مشاهدة

سلسلة عمليات استخبارية شرعت بها قوات جهاز مكافحة الإرهاب واستخبارات الجيش العراقي بدعم جوي مكثف، اسفرت عن نتائج ايجابية كبيرة مفادها تدمير العديد من الشبكات الارهابية.

ووفقاً لمسؤولين أمنيين، فإن الشهرين الماضيين شهدا تفكيك 7 خلايا إرهابية تضم نحو 40 مسلحا من بقايا تنظيم "داعش". كما تم قتل 18 مسلحا خلال مواجهات مسلحة أو ضربات جوية نهاية نيسان الماضي، مؤكدين أن العمليات الأمنية العراقية في مجملها نجحت في احتواء مخطط لتنظيم "داعش"، لتنفيذ هجمات خطيرة خلال شهر رمضان في عدد من مدن البلاد، إذ تم إحباط عدد من تلك الهجمات من خلال عمليات استباقية وأخرى جرى فيها ضرب الخلايا التي تنوي تنفيذ تلك الهجمات، معتبرين أن خطر التنظيم ما زال مستمرا، خاصة في مناطق شمالي البلاد بين كركوك ونينوى وصلاح الدين وأجزاء من ديالى، لذا ستتواصل العمليات إلى وقت غير معلوم.

ويرى خبراء في الشأن الأمني أن العمليات الأخيرة للقوات الامنية وما حققته من أهداف كبيرة في الأسابيع الأخيرة كان واضحا فيها عنصر التعاون الشعبي لأهالي المدن مع القوات الأمنية، ما يتوجب مواصلة وتنمية هذا التعاون بين الأهالي وقوات الأمن لتحقيق نجاحات أخرى.

وأشاروا الى أن العمليات الأمنية ساهمت بشكل واضح في احتواء خطر داعش وجعلت تحركاته وعملياته محدودة بالفترة الأخيرة، وهذا ما بدا واضحا على الأرض، لكن مع ذلك يجب عدم الاطمئنان أو الركون لهذه الإنجازات ومواصلة حالة الحذر.

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