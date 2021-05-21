بالفيديو: أكثر من 8 آلاف حريق في النصف الأول من العام الحالي... والمخالفات بالجملة!

خطر محدق يلاحق ابنية وزارات وهيئات ومستشفيات ومراكز صحية وغيرها معرضة بأن يطالها الحريق بأي لحظة. هذا ما اشار اليه معنيون بمديرية الدفاع المدني، وذلك لعدم وجود او تعطل منظومات الاستشعار الحرارية داخل تلك المباني. اضافة الى دخول مادة السندويج بنل ببناء غرفة واقسام داخل بعض الدوائر التي تعد مخالفة لقانون شروط السلامة كونها تساعد على الاشتعال.وبلغة الارقام، سجلت مديرية الدفاع المدني خلال العام الفين وعشرين اكثر من اثنين وثلاثين الف حالة حرق وثمانية الاف حالة مماثلة خلال العام الحالي. فيما كشفت الجهات الرسمية عن اسباب الحوادث التي كان ابطالها فاعلا ذا نوايا وتماسا كهربائيا، واخرها انفجار قناني الاوكسجين كما حصل بمشفى ابن الخطيب.التفاصيل في التقرير المرفق أعلاه.